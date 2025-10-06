В 2025-2026 учебном году в рамках проекта «Цифровые навыки» школьникам будут преподаваться практические занятия по использованию нейросетей. Отметим, что в 2024-2025 учебном году в рамках проекта ученикам были предложены вводные уроки по искусственному интеллекту и сферам его применения, сообщает Министерство науки и образования.

ИИ войдет в курс в следующих классах:

— V класс — введение в визуальные технологии ИИ, практические занятия по генерации изображений для проектов — иллюстрации для текстовых документов и презентаций;

— VI класс — средства лингвистической поддержки, использующие ИИ для проверки текстов на орфографию и стилистику;

— VII класс — практическое освоение технологий ИИ, создание иллюстраций к школьным проектам, обучение составлению запросов (подсказок) для ChatGPT и других ИИ в процессе обучения и решения повседневных задач;

— VIII класс — создание мультимедийного контента, написание сценариев для видеороликов и анимационных фильмов, использование инструментов ИИ в творческих проектах;

— IX класс — создание сайтов с использованием веб-технологий и искусственного интеллекта, нейронных сетей — генерация шаблонов и макетов, подбор цветовых схем, автоматическое создание контента, виброкодирование, автоматизированное кодирование, конвертация текста в код, изучение базовых тегов HTML/CSS;

— X класс — базовые навыки работы с ИИ, изучение основ суфлирования и создания мультимедиа с помощью нейронных сетей, развитие навыков создания видеороликов с использованием ИИ;

— XI класс — базовые навыки работы с ИИ, углубленное использование подсказок и использование языковых моделей для решения сложных учебных и проектных задач.

Кроме того, в классах с уклоном по информатике, сформированных в рамках проекта, ведется углубленное изучение библиотеки Pandas языка программирования Python, что имеет принципиальное значение с точки зрения подготовки к современным технологиям, анализа данных и машинного обучения.

В настоящее время профильные ведомства Министерства проводят предварительную подготовку и анализ применения решений на основе искусственного интеллекта. Одной из инициатив, реализуемых в этом направлении, является разработка чата, разъясняющего учебные материалы, составляющего планов уроков и разъяснения критериев оценки для педагогов.