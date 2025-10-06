После почти двухлетнего перерыва Turkish Airlines может возобновить рейсы в Израиль, вернувшись в аэропорт имени Бен-Гуриона.

По данным телеканала Channel 12, возможность восстановления полётов рассматривается на фоне дипломатических усилий Анкары, направленных на урегулирование конфликта в рамках войны «Железного меча». Источники утверждают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично обратился к руководству авиакомпании с предложением оценить перспективы возвращения на израильское направление.

До эскалации 7 октября 2023 года Турция была одним из самых востребованных направлений для израильтян: между двумя странами ежедневно выполнялось до шестнадцати рейсов. Стамбул пользовался популярностью как центр отдыха, шопинга и транзита в Европу и Азию.

После начала боевых действий авиасообщение было полностью прекращено, что ощутимо сказалось на туризме и авиаперевозках обеих стран. Теперь, на фоне постепенного потепления контактов и попыток Турции вернуть себе роль посредника в переговорах, рассматривается сценарий возобновления рейсов уже в ближайшие месяцы. По информации израильских источников, Turkish Airlines может подать заявку в Управление аэропортов Израиля на получение временных слотов для взлётов и посадок.