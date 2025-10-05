Известен прогноз погоды на 6 октября.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но утром в некоторых пригородах столицы возможен моросящий дождь. Юго-западный ветер утром сменится порывистым северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 16–18°, днём 19–23°. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – ночью 80-85%, днем 65–75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но утром в некоторых восточных районах возможен моросящий дождь, местами прогнозируется туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться в отдельных районах.

Температура воздуха составит ночью 12–17°, днем — 22–27°; в горах ночью — 5–10°, днем — 12–17°.

Погодные условия на Абшеронском полуострове в понедельник будут благоприятными для метеочувствительных людей.