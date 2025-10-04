В ночь на субботу в центре шведского города Евле произошла перестрелка, в результате которой пострадали шесть человек. Все раненые доставлены в больницу, среди них есть несовершеннолетние. Их состояние пока не уточняется.

Полиция задержала подозреваемого стрелка — мальчика младше 15 лет. Инцидент квалифицирован как покушение на убийство.

Правоохранители пока не подтверждают возможную связь происшествия с бандами, но заявляют, что угрозы для населения нет. На месте работают значительные силы полиции, ведется расследование мотивов преступления и возможной причастности других лиц.