Wall Street Journal и Reuters сообщили о том, то США предоставят Украине разведданные для ударов большей дальности по объектам энергетической инфраструктуры РФ. В связи с этим у Minval Politika возник ряд вопросов, на которые ответил военный эксперт Тамерлан Вагабов.

Отметим, что Вагабов в разные годы занимал пост советника главы МВД Украины, главы Офиса реформ МВД Украины (2021-2022гг), должности в Министерстве обороны Украины, Госконцерне Укробронпром, МИДе, МВД и Министерстве экономики Азербайджана, координатора антитеррористического проекта Генерального секретариата Интерпола во Франции (2005- 2006гг).

— Какими сведениями обладала Украина раньше? Что нового получит Киев, какие преимущества?

— Ранее Украина получала от США разведданные для ударов по военным целям в приграничных районах РФ и на оккупированных территориях, но не для дальних ударов по энергетической инфраструктуре. Теперь Киев получит данные о целях вроде нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и электростанций глубоко в России, что позволит точнее поражать стратегические объекты, снижая доходы РФ от энергоносителей и ослабляя финансирование войны.

— Какова основная цель данного решения? Только ли лишить РФ дохода от ресурсов или еще что-то?

— Основная цель — лишить Кремль доходов от нефти и газа, которые финансируют войну, а также усилить давление на РФ в условиях зашедших в тупик мирных переговоров, а также укрепить позиции Украины. Это часть стратегии Трампа по экономическому прессингу, включая призывы к Европе отказаться от российского сырья и тарифы на импорт из Индии.

— Речь идет лишь об энергообъектах? А как насчет военных?

— Энергообъекты выбраны как ключевой источник доходов для войны (нефть и газ — главная статья бюджета РФ), удары по ним экономически ослабляют Москву без прямого поражения армии. О военных целях в этом решении не говорится; ранее США разрешали данные для военных ударов у границы, но глубокие военные цели могут считаться более эскалационными.

— Решение о предоставлении разведданных связано с тем, что США намерены предоставить Украине дальнобойное вооружение?

— Да, это напрямую связано: США рассматривают поставку дальнобойных ракет Tomahawk (дальность 2500 км), запрошенных Украиной, и собственные украинские ракеты Flamingo. Разведданные нужны для эффективного использования такого оружия против дальних целей.

— Союзники США по НАТО готовы также предоставить разведданные Киеву?

— США просят союзников по НАТО предоставить аналогичные разведданные, но подтверждений о готовности, например, от Великобритании или Германии, пока нет; это часть координации в альянсе, но решение за каждой страной.

— Россия как-то может защититься?

— Россия может усилить ПВО вокруг энергообъектов, использовать маскировку, ложные цели, электронное подавление для срыва наведения, а также перераспределить ресурсы и диверсифицировать энергопотоки. Кремль уже признает регулярный обмен данными, но фокусируется на минимизации ущерба.

— Какой военный ответ на это способна дать Россия?

— РФ может ответить усилением ударов по украинской энергетике и инфраструктуре, кибератаками на Запад, угрозами эскалации, включая ядерные намеки, или асимметричными операциями против НАТО; посол РФ в ООН заявил, что это не изменит ситуацию на поле боя, но Кремль видит в этом прямое вовлечение США.