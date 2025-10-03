В ночь на 3 октября российские войска нанесли самый масштабный удар по газодобывающей инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны. Под обстрел попали объекты компании «Нафтогаз» в Харьковской и Полтавской областях.

Как сообщили в компании, по инфраструктуре было выпущено 35 ракет, значительная часть которых — баллистические, а также 60 дронов. «Часть удалось сбить. К сожалению, не все. В результате этой атаки значительное количество объектов повреждено, часть разрушений — критические», — отметили в «Нафтогазе».

Глава группы «Нафтогаз» Сергей Корецкий сообщил, что сейчас продолжается ликвидация последствий удара. «Работаем с партнёрами Украины, чтобы реагирование на этот удар и его влияние на общую ситуацию было оперативным и достаточным», — подчеркнул он.