Последнее судно из флотилии Global Sumud, направлявшейся к побережью сектора Газа, было перехвачено военно-морскими силами Израиля.

Как сообщает 12-й канал израильского телевидения, яхта под названием «Маринетт» отстала от основной группы из-за технических неполадок. Ранее, 2 октября, израильские ВМС остановили 41 судно, входившее в состав флотилии.

По данным источников, инцидент не привел к пострадавшим, все судна были сопровождены и обеспечены безопасным контролируемым подходом к израильским портам.