Последние годы отношения Азербайджана и Франции переживали не лучший свой период, и тут надо сказать, что Баку был повинен лишь в том, что отстаивал свои интересы и требовал соблюдения международного права в его отношении без проявления пресловутой политики двойных стандартов и сегрегации.

Стоит отметить, что не последнюю роль в охлаждении отношений между Баку и Парижем в свое время сыграл Ереван. Поскольку острый период армяно-азербайджанских разногласий миновал и стороны приближаются к миру, обитателям Елисейского дворца стоит призадуматься о налаживании контактов с азербайджанской стороной в пору весьма укрепляющегося сотрудничества Азербайджана с европейскими странами.

За комментарием на тему потепления между Баку и Парижем Minval Politika обратился к политологу, профессору, доктору Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшану Ибрагимову.

«Нормализация отношений между Францией и Азербайджаном ожидалась. Я так понимаю, что во Франции тоже осознали, что с момента восстановления независимости Азербайджан прилагает максимальные усилия для того, чтобы наладить хорошие отношения со всеми акторами международной политической системы без исключения, в том числе и с Арменией», — сказал эксерт.

При этом он указал, что если какое-либо государство начинает портить отношения с Азербайджаном, то он реагирует адекватно-зеркально, проявляя соответствующую реакцию.

«Если рассмотреть любые ситуации напряженности с какими-либо странами, то мы видим, что разрешение этих конфликтных ситуаций зачастую исходит от той стороны, которая пошла на конфронтацию с Баку. В какой-то степени, если сам Азербайджан действительно был причиной какой-то напряженности, то он всегда реагировал незамедлительно и пытался разрешить возникшую проблему. Аналогичного отношения азербайджанская сторона требует к себе и от других», — подчеркнул политолог.

Собеседник напомнил, что еще на прошлом саммите Европейского политического сообщества президент Франции Эммануэль Макрон подошел к азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, «они поздоровались и было ощущение, что процесс пойдет».

«Было ясно видно, что Франция стремится к нормализации связей, поскольку она серьезнейшим образом по причине ставки на Армению осложнила ситуацию и для себя, и для Армении. Все это происходило, потому что таковыми были хотелки армянской диаспоры и соответствующих кругов во Франции, которые привели к столь тупиковому положению для Парижа», — пояснил Ибрагимов.

Кроме того, эксперт считает, что смена посла Франции в Азербайджане также сигнализировала о желании Парижа устранить напряженность в отношениях с Баку: «Стартовал формат построения новых отношений».

«Кстати, я предполагал, что ожидается встреча глав Азербайджана и Франции на саммите в Копенгагене, что и произошло. Кроме того, состоялась встреча азербайджанского лидера с премьер-министром Нидерландов (Диком Схофом-ред.), а с этой страной отношения тоже переживали не лучший период», — напомнил он.

Говоря о том, что наладился конструктивный формат диалога, политолог обратил внимание на то, что стало явным индикатором данного импульса.

«Толчком послужила состоявшаяся встреча в Вашингтоне. Тут также стоит провести параллели между деятельностью администрации Байдена и Трампа — это небо и земля. Благодаря этому и все сдвинулось с мертвой точки. В конце концов, европейские страны так или иначе не могут идти в разрез с позицией США, они не могут перечить Вашингтону, либо выстраивать альтернативную политику, хотя такие попытки имели место быть. Поэтому, если Франция действительно желала улучшить отношения с Азербайджаном, то ей не стоило бы ждать того, что первый шаг сделает Баку. Считаю, что инициатором вчерашней встречи была именно Франция», — заключил Ибрагимов.