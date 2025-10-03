Никол Пашинян действительно настроен на мир, потому что любая альтернатива миру означает войну, а война так или иначе приведет к уничтожению армянской государственности, и премьер-министр Армении это прекрасно понимает. Об этом в беседе с Minval Politika сказал армянский блогер и активист Ишхан Вердян, комментируя противоречивые прежним заявления главы правительства Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван и Баку не обсуждают вопрос конституционных изменений в контексте подписания мирного соглашения.

«Другое дело, что Пашинян пока плохо представляет себе мир с Азербайджаном, и вообще у него очень своеобразное понимание Азербайджана и его субъектности. Очень трудно комментировать ситуацию, когда человек в термине «Зангезурский коридор» видит претензии на суверенитет Армении, а в закрепленном в конституции тезисе «Карабах должен быть присоединен к Армении» — не видит претензий на суверенитет Азербайджана. Это даже двойным стандартом трудно назвать, потому что это выбивается из любых стандартов», — сказал собеседник.

С другой стороны, по его словам, есть вероятность, что данная риторика Пашиняна имеет внутриполитический контекст.

«На предстоящих выборах дашнакская оппозиция будет эксплуатировать свой любимый нарратив «Пашинян все делает по указке Азербайджана», и таким своеобразным способом он борется против данного нарратива, доказывая гражданам Армении, что он непоколебим», — считает Вердян.

Тактика, как отметил активист, понятна, «но опять-таки, вместо того, чтобы не допустить к парламентским выборам доказанную террористическую организацию, он предпочитает оправдываться перед ней — ещё и таким странным образом».

«Остаётся искренне надеяться, чтобы его животный страх перед дашнаками действительно не привел страну на грань новой войны», — добавил он.

Что касается сближения Армении с Евросоюзом, Вердян указал, что в этом вопросе есть физическое ограничение Турцией, «которая стоит на пути этого сближения».

«Если в Армении реально считают, что страна может стать членом ЕС, то они должны сперва ответить на вопрос: «Собственно, как? Ведь ЕС в первую очередь — экономический союз, а значит, Армения должна стать частью его зоны», — подчеркнул он.

При этом собеседник обратил внимание на то, что единственный сухопутный путь коммуникации с ЕС лежит через Турцию, поскольку у Армении нет общей границы со странами объединения.

«Турция сама вряд ли станет страной ЕС, а значит, евроактивистам остается одно: придумать как пробить экстериториальный, изолированный коридор по территории Турции до Евросоюза. Пока в Армении не придумали реализацию этого, мягко говоря, амбициозного проекта, любые разговоры про членство ЕС лично я буду считать либо некомпетентностью, либо провокацией. У Армении есть только один путь для становления — регионализация. Либо же она так и останется экономическим придатком России», — заключил Вердян.