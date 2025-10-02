На форуме Digital Bridge 2025 в Астане один из ведущих экспертов Google и научный сотрудник Стэнфордского университета Питер Норвиг заявил, что Казахстан имеет потенциал стать мировым лидером в области искусственного интеллекта.

По его словам, стране необходимы не только «звёздные айтишники», но и целое поколение специалистов, способных применять ИИ для решения реальных задач. Государство, по мнению Норвига, должно создать соответствующие условия: развивать инновационные центры, обеспечивать доступ к современным инструментам, защищать данные и способствовать свободному обмену информацией.

Норвиг также отметил, что Google готов поддержать проект alem.ai и обучить тысячи казахстанцев навыкам работы с искусственным интеллектом.