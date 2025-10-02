Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о заморозке активов 20 граждан Ирана и 18 иранских организаций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

В перечень попали Организация по атомной энергии Ирана, банк Sepah, Исфаханский центр исследований и производства ядерного топлива (NFRPC), Исфаханский центр ядерных технологий (ENTC), а также компании Mesbah Energy, Modern Industries Technique, Novin Energy, Pars Trash и ряд других структур.

Согласно документу, решение вступило в силу с 1 октября 2025 года.