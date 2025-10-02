МИД Израиля сообщил, что ни одному судну «Флотилии свободы» не удалось войти в зону активных боевых действий или прорвать установленную морскую блокаду сектора Газа.

«Все пассажиры живы и здоровы. Они благополучно направляются в Израиль, откуда будут депортированы в Европу», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в море остается ещё одна лодка, находящаяся на значительном расстоянии. Если она попытается приблизиться к зоне боевых действий и нарушить блокаду, её движение также будет пресечено.