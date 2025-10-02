Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности не только Европы, но и более широкого региона и готов расширить свое участие в этом процессе.

Об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф, выступая на XVI Евразийском форуме Kazenergy «Новый энергетический порядок: акцент на средние державы», передает Report.

«Сейчас Азербайджан играет важную роль не только в обеспечении энергобезопасности Европы, но также в более широком регионе… В августе мы начали поставки газа в Сирию, и если бы нас спросили об этом за полгода до того, мы бы сказали, что у нас в плане нет этого. Мы готовы играть большую роль в обеспечении энергобезопасности в большем регионе. У нас достаточно ресурсов для этого», – сказал Наджаф.

Он отметил, что SOCAR с 2022 года по просьбе европейских партнеров в критический момент увеличила экспорт газа в Европу почти на 60%, при этом без какого-либо финансирования со стороны Европы.

По словам главы Госнефтекомпании, строительство действующей инфраструктуры для экспорта газа в Европу финансировалось Азербайджаном и его партнерами, которые взяли на себя все риски. До 2022 года планов по расширению инфраструктуры не было. Однако, чтобы обеспечить дальнейшую устойчивость и поставки больших объемов, требуется расширение газопроводов.

«SOCAR готова и дальше наращивать поставки газа в Европу при условии сотрудничества со стороны европейских партнеров. В первую очередь, это обеспечение долгосрочных контрактов, и второе – это совместная инвестиция с нами в расширение инфраструктуры. Нам необходима поддержка финансовых институтов Европейского Союза и необходимо финансирование со стороны европейских стран», – сказал он.

Глава SOCAR также добавил, что, по оценке компании, нефть и газ будут использоваться еще в течение следующих десятилетий: «Что касается газа, мы считаем, что он будет использоваться как минимум до 2070 года и далее. Именно поэтому мы инвестируем в проекты в газовой отрасли».

Кроме того, он подчеркнул, что у SOCAR «очень много других планов, которые мы хотим реализовывать, в которые мы хотим вкладываться».