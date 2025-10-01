Израильские военные усиливают блокаду вокруг города Газа. Об этом сообщил министр обороны страны Йоав Кац.

По его словам, армия завершает установление контроля над коридором Нецарим, который соединяет анклав с побережьем и фактически разделяет его на северную и южную части. Кац отметил, что все жители, решившие покинуть город и направиться на юг, будут обязаны проходить через израильские контрольные пункты.

«Это последний шанс для мирных жителей покинуть Газы и оставить боевиков ХАМАСа изолированными в городе перед масштабной операцией армии. Те, кто останутся, будут считаться соратниками террористов», — подчеркнул министр.