По информации издания, немецкие власти расследуют подозрение о том, что БпЛА намеренно пролетел над важными объектами критической инфраструктуры в земле Шлезвиг-Гольштайн в конце прошлой недели, чтобы обследовать их.

В частности, дрон пролетел над электростанцией, университетской больницей Киля и над зданием правительства земли.

Внутренняя записка полиции указывает, что в четверг вечером сначала над заводом Thyssenkrupp пролетели два небольших дрона, а затем группа беспилотников появилась над университетской клиникой. Позднее аналогичные группы наблюдались над прибрежной электростанцией, Северо-Восточным каналом, Кильским заливом и зданием парламента земли Landeshaus Kiel. Кроме того, внимание дронов было направлено на нефтеперерабатывающий завод Heide, который поставляет керосин в аэропорт Гамбурга.

По информации правоохранителей, дроны летали параллельными траекториями, что, по их мнению, указывает на попытку измерить объекты на земле.