Завершившийся накануне официальный визит президента Италии Серджо Маттареллы в Баку, второй за последние семь лет, стал красноречивым подтверждением того, что отношения между Азербайджаном и Италией перешли в фазу устойчивого стратегического партнёрства, охватывающего не только энергетику, но и широкий спектр политического и экономического взаимодействия.

На протяжении последних лет Италия сохраняет за собой статус главного торгово-экономического партнёра Азербайджана в Европейском союзе. Этот факт подтверждают цифры: в 2023 году объём экспорта Азербайджана в Италию превысил 15,2 млрд долларов, в 2024-м составил около 10,88 млрд долларов, а в первые пять месяцев 2025 года вырос ещё на 21,2 %, достигнув 5,13 млрд долларов. По сути, почти половина всего азербайджанского экспорта в этот период пришлась именно на Италию. При этом структура двусторонней торговли выстраивается в пользу Баку: в то время как экспорт Азербайджана в Италию измеряется миллиардами, импорт из Италии составляет значительно меньшие объёмы, около 515,8 млн долларов в 2024 году. В этой асимметрии просматривается энергетическая логика: Италия получает около 57 % азербайджанской нефти и 20 % газа, что обеспечивает ей примерно 16 % от общего объёма газового импорта страны — показатель, сопоставимый только с алжирскими поставками.

Однако в 2025 году двусторонние связи вышли за рамки привычной формулы «нефть и газ в обмен на технологии». Знаковым событием стало подписание сделки о приобретении SOCAR контрольного пакета Italiana Petroli (IP), крупнейшей сети автозаправок и перерабатывающих мощностей в Италии. В результате SOCAR получил 99,82 % акций IP у API Holding, а стоимость сделки оценивается в 2,5 млрд евро. Это не просто финансовая операция, а шаг, радикально меняющий расклад сил на европейском энергетическом рынке: Азербайджан превращается из экспортёра углеводородов в одного из ключевых игроков итальянской энергетической инфраструктуры. При этом итальянское правительство настояло на сохранении рабочих мест и стабильных объёмов поставок, что говорит о высокой значимости сделки для Рима.

Не менее примечательным стало и обратное движение капитала: Суверенный фонд Азербайджана (SOFAZ) приобрёл 49 % портфеля солнечных электростанций мощностью 402 МВт в Лацио и Эмилия-Романья. Этот шаг стал символом новой энергетической философии Баку: страна, долго ассоциировавшаяся исключительно с нефтью и газом, активно инвестирует в зелёную энергетику за пределами своих границ, а Италия становится ключевым полигоном для этих инвестиций в Европейском союзе. Так формируется взаимное проникновение капиталов — SOCAR закрепляется на итальянском топливном рынке, а азербайджанские ресурсы вкладываются в возобновляемые источники в Италии.

Визит Маттареллы сопровождался не только энергетическими переговорами. Алиев и Маттарелла уделили внимание транспортно-логистической повестке: обсуждались перспективы совместного участия Италии в развитии Транскаспийского маршрута и Срединного коридора, которые связывают Европу и Азию и где Азербайджан играет роль ключевого транзитного узла. Для Рима — это возможность встроиться в новые глобальные цепочки поставок, а для Баку — шанс привлечь итальянские инвестиции в несырьевые сектора, включая машиностроение, агропереработку и промышленный дизайн.

Политическая часть визита лишь закрепила впечатление о тесной координации двух стран. Италия — одна из немногих европейских держав, которая за все время конфликта с Арменией последовательно признавала территориальную целостность Азербайджана и никогда не подвергала сомнению принадлежность Карабаха Баку. В апреле 2024 года заместитель министра иностранных дел Италии Эдмендо Чирьелли жёстко отреагировал на заявления французского коллеги Стефана Сежурне, сравнившего действия Азербайджана с Россией в Украине. Чирьелли назвал такие высказывания «короткозорыми» и «не способствующими миру», подчеркнув, что именно Париж подрывает переговорный процесс на Южном Кавказе. Этот эпизод стал символом того, что Италия всегда занимала объективную позицию, выступая за справедливое решение армяно-азербайджанского конфликта.

Особый смысл визиту придало и его совпадение с подготовкой к саммиту Организации тюркских государств. Италия, не являясь членом этого объединения, через Азербайджан получает возможность косвенно влиять на процессы в регионе и закреплять свои интересы в транспортной и энергетической архитектуре Большой Евразии.

В условиях глобальной турбулентности и растущих рисков на Ближнем Востоке визит Серджо Маттареллы в Баку стал мощным сигналом: Италия рассматривает Азербайджан не просто как поставщика углеводородов, а как стратегического союзника в энергетике, транспорте, инвестициях и региональной безопасности. В свою очередь, Баку, диверсифицируя экономику и открывая новые сектора для инвестиций, демонстрирует готовность к углублению альянса. Всё это делает итальяно-азербайджанское партнёрство одним из самых устойчивых и перспективных в связке «ЕС — Южный Кавказ», а сам визит Маттареллы можно рассматривать как веху, закрепившую превращение Баку и Рима в взаимозависимых стратегических акторов, связанных не только экономикой, но и общей геополитической логикой.