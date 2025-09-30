Турция сегодня присоединится к встрече посредников, которые ведут непрямые переговоры между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в Газе. Об этом сообщил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

По его словам, Доха продолжает оказывать поддержку процессу урегулирования и восстановлению анклава. Он отметил, что Катар удовлетворён гарантиями безопасности США после нападения Израиля на лидеров ХАМАС в Дохе.

Тем временем, по данным Al Jazeera, делегация ХАМАС изучает предложенный президентом США Дональдом Трампом 20-пунктный план прекращения войны, который ранее поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.