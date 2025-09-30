Евросоюз готовится начать техническую работу по продвижению процесса вступления Украины и Молдовы в сообщество, обходя позицию Венгрии, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Еврокомиссия предложила скорректировать правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это позволит начать работу в нескольких тематических группах — кластерах — без официального решения о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. В частности, речь идёт о продвижении реформ и сближении законодательства этих стран с европейскими нормами. Как только Венгрия снимет вето, процесс можно будет ускорить, отмечает Financial Times.

Вопрос обсудят лидеры ЕС на встрече в Копенгагене 1 октября. В заседании также примут участие представители соседних стран, включая Украину и Молдову.