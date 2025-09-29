Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Израилю необходимо позволить защититься и завершить операции против террористических угроз.

Сенатор отметил, что поддерживает прекращение крупных военных операций в Газе и переход к новому Ближнему Востоку, но только при условии полного уничтожения ХАМАС и гарантий отсутствия повторения атак 7 октября.

«Когда речь идёт о террористических угрозах, Израилю должно быть позволено защищаться и довести дело до конца. Хотя я твёрдо поддерживаю стремление прекратить крупные военные операции в Газе и двигаться к новому Ближнему Востоку, крайне важно, чтобы это было достигнуто правильным образом. Я не поддерживаю прекращение крупных военных операций, если это означает, что ХАМАС не будет уничтожен навсегда и не будет гарантии, что больше никогда не произойдёт ещё одного 7 октября. С моей точки зрения, проблема — это не Израиль; проблема — это Иран и его прокси», — отметил Грэм в Х.