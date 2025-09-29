Пентагон намерен существенно нарастить арсенал ракет на фоне обеспокоенности ограниченными запасами вооружений и возможного будущего конфликта с Китаем. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, руководство Минобороны США на серии встреч с представителями ведущих американских производителей обсудило планы по ускорению выпуска «критически важного оружия, пользующегося наибольшим спросом». Речь идет о 12 видах вооружений, которые Вашингтон стремится иметь в распоряжении на случай обострения с Китаем. Среди них — зенитные комплексы Patriot, противокорабельные ракеты большой дальности, ракеты SM-6, Precision Strike и AGM-158 JASSM.

Представитель Пентагона Шон Парнелл отметил, что власти рассматривают «необычные пути расширения американской военной мощи и ускорения производства боевой техники». Однако, как подчеркивает WSJ, в администрации и оборонной промышленности звучат сомнения в реализуемости этих планов, поскольку изготовление отдельных типов ракет может занимать до двух лет.