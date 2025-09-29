Американский гражданин Амир Амири вернулся в США после девятимесячного заключения в Афганистане. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в социальной сети X.

«Сегодня мы рады приветствовать возвращение Амира Амири, который был незаконно задержан в Афганистане. Особая благодарность Катару за содействие в его освобождении», — написал он.

По данным CBS News, катарские дипломаты координировали свои действия с офисом Специального посланника США по вопросам заложников. После того как движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в 2021 году, Катар подписал соглашение о представлении интересов США в стране.