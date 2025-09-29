В Московской области в городе Воскресенск в результате атаки украинских беспилотников погибли 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. Информацию об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в частном доме, где вспыхнул пожар. Кроме того, несколько зданий в городе получили повреждения: выбиты стекла, нарушены фасады, отключено уличное освещение.

«Пострадавших, кроме указанного случая, нет. На месте продолжают работать экстренные службы. Всем нуждающимся в временном размещении будет предоставлено жилье, оказана необходимая помощь и поддержка», — отметил губернатор.