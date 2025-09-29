В условиях глобальной нестабильности единство и солидарность тюркского мира приобретают особую значимость.

Об этом заявил начальник отдела Центра стратегических исследований МИД Турции Турхан Дилмач, выступая на конференции «Организация тюркских государств как региональный игрок в условиях глобальной неопределенности», сообщает Report.

По словам Дилмача, с момента своего основания ОТГ проделала большую работу и сегодня обладает еще более высоким потенциалом для усиления своей роли в качестве крупной региональной организации.

«То, чего мы достигли в рамках ОТГ, впечатляет, но этого недостаточно. Как отражает название сегодняшней конференции, мы действительно живем в эпоху глобальной неопределенности. В такие времена единство тюркских государств приобретает особую важность. Мы уже видим ощутимые результаты укрепления нашего суверенитета за этот период», — отметил он.

Дилмач подчеркнул, что страны ОТГ проявили сплоченность во время Второй Карабахской войны.

«В тот период я находился в Астане, в посольстве, и лично стал свидетелем того, как победа Азербайджана изменила восприятие в казахском обществе. Эта война показала, что поддержка братских государств очень важна. Если мы сможем и дальше действовать сообща, наши достижения будут еще значительнее», — добавил он.