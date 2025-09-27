Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зенитный ракетный комплекс Patriot, переданный Израилем, уже месяц находится на боевом дежурстве в Украине.

По словам Зеленского, до конца осени Киев ожидает поставку еще двух комплексов Patriot. Однако, как уточняет издание «РБК-Украина», речь идет не об израильских системах, а о помощи от других государств, вероятнее всего — Германии.

От дальнейших подробностей, касающихся систем ПВО Patriot, украинский лидер воздержался, сославшись на чувствительность темы.