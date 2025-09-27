Дроны Службы безопасности Украины в ночь на 27 сентября атаковали нефтеперекачивающую станцию «Тиньговатово» в Чувашской Республике России. Объект временно выведен из строя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

«В ночь на 27 сентября дальнобойные беспилотники ЦСО «А» СБУ отработали по НПС «Тиньговатово», расположенной более чем в тысяче километров от Украины, в населенном пункте Конар Чувашской Республики», — уточнил собеседник издания.

По его словам, работа станции приостановлена до завершения оценки повреждений. Факт атаки также подтвердил глава Чувашии.