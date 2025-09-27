Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского городского стадиона.

Глава государства был проинформирован о стадионе.

Отмечено, что вместимость трибун стадиона площадью более 10 гектаров составляет 15 тыс. 343 человека. АФФА построила на территории вспомогательные тренировочные площадки и здание футбольной академии. На стадионе имеются раздевалки для футболистов, конференц-зал, комнаты для медицинского, судейского, технического персонала и другие необходимые помещения. Арена, построенная по стандартами УЕФА 4-й категории, оснащена современными системами освещения, акустики, вещания, интернета, безопасности.

Отметим, что президент Ильхам Алиев в октябре 2023 года подписал распоряжение о строительстве в Гяндже стадиона. Его фундамент был заложен главой государства в апреле прошлого года. В августе текущего года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства стадиона.