Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разместил публикацию на своей странице в соцсети Х в связи с 27 сентября — Днем памяти в Азербайджане.
«В День памяти нашего друга, брата, любимого Азербайджана чту память наших шехидов, героически освободивших Карабах и оккупированные земли Азербайджана, выражаю уважение нашим ветеранам.
Карабах — это навеки Азербайджан!» — говорится в тексте публикации.
Dostumuz, kardeşimiz, Can Azerbaycan’ımızın Anım Günü’nde, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum.
Qarabağ sonsuza kadar Azərbaycan’dır! 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/AdKzB8YEep
