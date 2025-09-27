То, что в американском Конгрессе наиболее бурную деятельность развили откровенно ангажированные со стороны армянского лобби политики, является секретом Полишинеля.

Их имена известны азербайджанской аудитории: Адам Шифф, Боб Менендес, который сегодня отдыхает за решёткой на протяжении 11 лет, Френк Паллоне и прочие. Но в последние дни, видимо, позарившись на деньги армянского лобби, особо активизировался конгрессмен Гейб Амо. Именно он стал одним из главных голосов за принятие поправок и законодательных актов, направленных на усиление поддержки армянской стороны.

А кто, собственно говоря, сей мистер Амо? Тут нужна краткая справка.

Гейб Амо – член Палаты представителей, входящий в Демократическую партию. Он занимает место в Комитете по международным делам и активно поддерживает армянскую диаспору. Его инициативы включают законопроект Armenian Protection Act (H.R. 7288), который предусматривает приостановку военной помощи Азербайджану на срок до двух лет и ограничивает президентское право выдавать отступления от запретов в рамках Section 907 Закона о свободе и демократии.

На первый взгляд это выглядит как попытка усилить гуманитарную и политическую поддержку Армении в условиях сложной региональной ситуации.

Однако при более внимательном рассмотрении возникает вопрос о том, насколько эти инициативы способны повлиять на реальную политику США в регионе и насколько они отражают реальные возможности Конгресса в управлении внешнеполитическим курсом.

Напомним, что ещё в марте 2025 года около 60 конгрессменов, включая Гейба Амо, подписали письмо к государственному секретарю Марко Рубио с просьбой прекратить военную помощь Азербайджану.

Термин «проармянский» применительно к Гейбу Амо не связан с нашей субъективной позицией, а аргументирован фактами. А именно – активной поддержкой Амо армянской позиции в противостоянии с Азербайджаном.

Можно выделить несколько ключевых целей, которые стоят за действиями конгрессмена Амо и его коллег:

Во-первых, быть в центре внимания медийного пространства.

Во-вторых, заручиться поддержкой избирателей и диаспорных сообществ. Ведь, согласитесь, активная позиция в отношении Армении может повысить лояльность избирателей из армянской диаспоры и способствовать укреплению политического капитала.

В-третьих, это своего рода рычаги давления на исполнительную ветвь. Совместные письма и законопроекты создают формальный запрос от Конгресса, который сложно игнорировать, даже если администрация США сохраняет собственный курс.

Гейб Амо всеми силами пытается торпедировать подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, искусственно выдавая карабахских военных преступников, которые сегодня сидят на скамье подсудимых в Баку, за военнопленных.

Такая манипуляция направлена на дестабилизацию переговорного процесса и сохранение конфликта.

И этот самый Гейб Амо чуть ли не наехал на госсекретаря США Марко Рубио, пытаясь убедить его, что он должен взаимодействовать с правительствами Армении и Азербайджана с целью поощрения освобождения «армянских военнопленных», защиты «армянских религиозных и исторических объектов», «безопасного возвращения беженцев из Нагорного Карабаха».

Наглость, конечно же, зашкаливает, если учитывать ту простую истину, что нет военнопленных – есть военные преступники, нет армянских религиозных и исторических объектов (за исключением памятников палачам азербайджанского народа. – ред.), и нет никаких беженцев, как и нет «Нагорного Карабаха».

Но вот какой существенный нюанс не учёл Амо: реальная власть и влияние в этой ситуации принадлежат Дональду Трампу, который своими решениями и дипломатическим весом способен менять ход событий.

Манипуляции с военными преступниками в Баку, которых пытаются преподнести как обычных военнопленных, не пройдут. Так что отдыхайте, господин Амо…