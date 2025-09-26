Европейский вещательный союз (EBU) в ноябре проведет онлайн-голосование, которое определит, сможет ли израильская телекомпания Kan принять участие в конкурсе «Евровидение-2026». Об этом сообщает The Guardian.

Решение о проведении голосования было принято после угрозы бойкота со стороны ряда стран, включая Испанию, Нидерланды, Ирландию, Исландию и Словению. Эти государства заявили, что откажутся от участия в конкурсе в случае допуска Израиля, ссылаясь на ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта.

Глава EBU Дельфин Эрнотт Кунчи отметила, что вопрос вызвал серьезные разногласия среди членов организации. «Принятие решения требует более широкой демократической основы», — подчеркнула она.

Таким образом, судьба участия Израиля в «Евровидении-2026» будет решена голосованием всех членов Европейского вещательного союза.