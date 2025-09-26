В Армении задержан подозреваемый в убийстве главы общины Паракар, оппозиционного деятеля Володии Григоряна. Об этом сообщают армянские СМИ.

По информации источников, задержанный является братом 29-летнего Григора Оганяна — двоюродного брата бывшего руководителя общины Мгера Ахтояна, убитого в феврале этого года.

Григоряна сотрудники правоохранительных органов обнаружили мёртвым в его собственном доме.

Отмечается, что в ходе происшествия на месте также были убиты начальник и оперуполномоченный Главного управления угрозыска полиции Армении Карен Абрамян.