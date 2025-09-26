Канцелярия премьер-министра Израиля поручила ЦАХАЛу установить громкоговорители в Газе, чтобы в прямом эфире транслировать речь Биньямина Нетаньяху на Генассамблее ООН.

По данным Channel 12, военные возражали, поскольку это потребует вывода солдат в опасные районы и создаст риск атак со стороны ХАМАС. Однако, как пишет Haaretz, армия готовится выполнить приказ.

Один из источников в армии назвал эту меру «актом психологической войны». Выступление Нетаньяху начнётся сегодня днем и, как ожидается, будет посвящено критике признания палестинского государства странами Запада.