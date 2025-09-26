Международная группа ученых, в которую входят специалисты NASA, изучает возможность применения ядерного оружия для предотвращения столкновения астероида 2024 YR4 с Луной. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на платформе arXiv.

По расчетам исследователей, вероятность удара небесного тела диаметром около 60 метров о поверхность Луны 22 декабря 2032 года составляет около 4%. Чтобы снизить риск, специалисты рассматривают два сценария: корректировку траектории астероида либо его уничтожение с помощью кинетического удара или ядерного взрыва. Окончательное решение предлагается принять к концу 2028 года, когда объект пройдет ближе к Земле.