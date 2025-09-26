Президент США Дональд Трамп фактически одобрил закупки российской нефти Венгрией. На брифинге он заявил:

«Венгрия не имеет выхода к морю, они не могут покупать нефть ни у кого, кроме России».

Ранее эти аргументы использовал премьер-министр Виктор Орбан, с которым Трамп накануне провёл переговоры. Напомним, ещё недавно американский лидер утверждал, что после разговора с ним Орбан откажется от российской нефти.

В то же время Трамп сообщил, что от закупок российской нефти готова отказаться Турция. По его словам, это стало результатом его сегодняшней встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.