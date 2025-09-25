В Израиле задержан мужчина, угрожавший убийством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает Al Arabiya со ссылкой на полицию страны.

Инцидент произошёл незадолго до начала еврейского Нового года в понедельник вечером. Мужчина около сорока лет из южного города Кирьят-Гат пришёл в местный полицейский участок и заявил, что намерен убить премьера.

«Подозреваемый сообщил офицерам, что планировал приобрести огнестрельное оружие и трижды выстрелить в Нетаньяху», — отметили в полиции.

Мужчина был арестован, предъявление обвинений ожидается в четверг. Полиция намерена удерживать его под стражей до завершения судебного процесса.