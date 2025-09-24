Американский госсекретарь Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке заявил о необходимости «значимых шагов» со стороны Москвы для достижения долгосрочного урегулирования конфликта в Украине.

Как сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента Томми Пиготт, беседа прошла на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН и длилась чуть менее часа.

По его словам, Рубио повторил послание президента США Дональда Трампа о важности прекращения конфликта и поиска политического решения.

При этом, согласно заявлению МИД России, Сергей Лавров и Марко Рубио «сверили часы» по двусторонней повестке дня на встрече в Нью-Йорке.

«Проведена «сверка часов» по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов. Подтверждена важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений», — отметили в МИД России, добавив, что Лавров и Рубио в ходе переговоров выразили заинтересованность в поиске мирных развязок по Украине.