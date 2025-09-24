Мы считаем Азербайджан нашим самым надёжным партнёром в сфере энергетики.

Об этом заявил бывший президент Болгарии Петр Стоянов на мероприятии «Многосторонность на перепутье: вызовы и путь к миру» в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, которые приводит АПА, сотрудничество в энергетике имеет стратегическое значение не только для Болгарии, но и для всего Восточного региона Европы, особенно в условиях изменившейся геополитической ситуации после нападения России на Украину.

Стоянов подчеркнул, что встреча болгарских лидеров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прошла «очень успешно» и продемонстрировала высокий уровень взаимопонимания.

«Я уверен, что Азербайджан будет становиться всё более интересной и привлекательной страной для Запада. Сегодня Баку — один из самых красивых и влиятельных городов Европы», — отметил бывший президент.