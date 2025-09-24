В ряде регионов России автозаправки ограничили объёмы отпуска топлива до 10–20 литров на клиента либо продают только дизель, пишет «Известия».

В частности, на отдельных АЗС «Лукойл» запретили продажу бензина в канистрах и приостановили обслуживание топливных карт.

Ранее сообщалось о локальном дефиците топлива в более чем 10 субъектах РФ, включая Московскую, Ленинградскую, Рязанскую и Нижегородскую области.

Больше всего перебои ощущаются в Центральной России, на юге страны, в Поволжье и на Дальнем Востоке.