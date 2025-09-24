Европейский союз планирует навсегда отказаться от закупок российских энергоресурсов к 2027 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях сессии Генассамблеи ООН.

«К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями», — написала она в соцсети X.

По словам главы ЕК, ЕС и США договорились «быстро отрезать Россию от доходов от продажи ископаемого топлива». Кроме того, стороны обсудили недавние инциденты в Эстонии и Польше.