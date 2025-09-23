Телеграм-каналы пестрят заголовками и бьют молнией: «Азербайджан поставляет оружие в Украину под видом гуманитарной помощи!».

А источник сенсации, оказывается, гениален: турецкое нонейм-издание Haber Sol ссылается на… внимание! — «руандийский портал Umuseke». И вот уже по версии этого портала Азербайджан якобы вместе со странами НАТО снабжает Украину оружием через «многоходовку», растянутую на три континента и включающую даже повстанцев Судана. Если бы придумали ещё пару динозавров — тоже бы сошло.

Вообще, дезинформация всегда была любимым оружием фабрикантов фейков. Но и мода на её подачу меняется. В советские времена, когда ни сайтов, ни телеграм-каналов не существовало, схема была простая: в какой-нибудь социалистической стране под их контролем появлялась «неизвестная газета» с разоблачением «злых империалистов». Допустим, в условной «Чин Чао» из Вьетнама. После этого ТАСС торжественно перепечатывал материал — и вот уже фейк получал «официальную прописку».

Сегодня они снова достали с полки эту пыльную методичку. Теперь для тех же целей используется не газета из Ханоя, а сайт из Руанды. Та же схема, только антураж другой.

И выглядит это, мягко говоря, смешно. Единственное, что реально вызывает вопросы — это Турция. Там на такие «новости» иногда клюют некоторые странные издания, добавляя картине абсурда ещё пару штрихов.

В остальном всё предельно предсказуемо: последователи СССР, как всегда, ничего умнее не придумали и прибегают к самым дешёвым и топорным приёмам. Даже на фантазию у них, похоже, санкции.

Итог один: дешевая подделка, выданная за сенсацию, в реальности лишь выдаёт жалкое бессилие. А в XXI веке такой «советский ретро-стайл» работает только на одно — показать всем, кто здесь настоящий мастер фейка.