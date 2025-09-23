Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид заявил, что страна не намерена заключать сделку с США о передаче под их контроль авиабазы Баграм, которую до 2021 года использовали американские военные.

«Баграм — часть территории Афганистана. Она ничем не отличается от любого другого участка нашей земли. Мы никогда не согласимся на сделку или передачу какой-либо части страны. Ни один афганец не позволит, чтобы его земля была захвачена или оказалась под контролем иностранцев — ни пяди», — подчеркнул Муджахид в комментарии телеканалу Al Arabiya.

Отвечая на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Афганистану «грозит что-то плохое», если он не отдаст базу, представитель правительства напомнил, что афганцы уже «20 лет переживали что-то плохое, находясь под американской оккупацией».