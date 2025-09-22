Арест Аднана Ахмедзаде, бывшего вице-президента SOCAR, по понятным причинам остается в фокусе внимания азербайджанской аудитории. Шутка ли: ещё недавно занимал высокие посты в Госнефтекомпании, привозил в Баку Лионеля Месси, его супруга делилась подробностями роскошной жизни в своем аккаунте в Instagram – и вдруг «небо в клеточку». Задержали Ахмедзаде, по слухам, когда он прибыл на соревнования «Формулы-1» на личном «Майбахе». Пока Ахмедзаде арестован на четыре месяца, но это арест в рамках следствия. Окончательный срок, после решения суда, может оказаться куда как продолжительнее.

Согласно просочившейся информации, в списке обвинений – присвоение в особо крупном размере, злоупотребление служебными полномочиями и даже подрыв экономической безопасности страны. Одно только присвоение в особо крупном размере тянет минимум на 14 лет.

Есть и совсем уже интригующие утечки. Как утверждают источники, пожелавшие остаться анонимными, есть версия, что Аднан Ахмедзаде попал в сети иностранных, точнее говоря, российских спецслужб и допустил такие действия, которые уже квалифицируются как измена Родине. По просочившимся данным, Ахмедзаде участвовал в незаконной продаже российской нефти и сотрудничал с так называемыми «путинскими нефтетрейдерами».

Добавим от себя: это уже обход наложенных на Россию санкций и риск, что завтра под санкциями мог оказаться уже Азербайджан. Чего в нашей стране по понятным причинам допустить не могли. Особенно на фоне борьбы с российским «теневым флотом», стремления США снизить закупки российской нефти со стороны государств Евросоюза и т. д. В Азербайджане стремились не мешать нефть с политикой, но участие в такого рода опасных махинациях – такое в Баку не могли простить даже теоретически. Слишком высоки риски – и экономические, и политические.

Здесь, конечно, необходимо сразу расставить акценты. Назвать кого-либо виновным может, конечно, только суд. Пока суда не было, речь может идти только о версии обвинения, подозрениях и т. д. Более того, пока нет и официальной достоверной информации, в чем же конкретно обвиняют Аднана Ахмедзаде. Но то, что в его аресте принимали участие сотрудники СГБ, уже наводит на определённые размышления. Плюс ко всему знающие люди утверждают: аресты на таком уровне без «железобетонных» оснований попросту не проводятся.

Но, возможно, куда важнее другое. Азербайджан прилагает большие усилия для диверсификации своей экономики. Но нефтегазовый сектор остается и в ближайшее время, по всей видимости, останется важнейшей отраслью экономики и статьей экспорта. Именно поэтому к деятельности SOCAR привлечено особое внимание, в том числе и силовых структур. И вот здесь, как показывает арест Аднана Ахмедзаде, ещё раз сработало правило, о котором, к сожалению, некоторые забывают: в Азербайджане никто не будет стоять над законом. Включая и тех персон, которые считают себя очень даже «устроенными», «упакованными» и во всех смыслах защищёнными. Припарковать в неположенном месте «Майбах» – это ещё могут простить. Но если под угрозой оказываются интересы государства – ответственность будет. Вне зависимости от занимаемых позиций.

Возможно, многие в Азербайджане помнят, какой шок испытала общественность после серии задержаний глав исполнительной власти регионов, которые уже возомнили себя «удельными князьками» и решили, будто бы законы написаны для кого угодно, но не для них. И жестоко ошибались. Теперь же порядок наводится уже в центральных бакинских структурах. Прежде всего в SOCAR. И это ещё одно напоминание, что закон – для всех.