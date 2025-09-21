Как сообщалось ранее, в Азербайджане был арестован бывший заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Аднан Ахмедзаде.

Карьера и бизнес бывшего топ-менеджера SOCAR

Аднан Азер оглу Ахмедзаде родился 24 января 1978 года в Баку. В 2023 году он основал и возглавил «ABDA Invest Holding» — холдинг, объединяющий компании в сфере строительства, логистики и транспортных решений, сельского хозяйства, сетей супермаркетов и киноиндустрии.

В 1998 году окончил Академию государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, а в 2000-м — магистратуру Западного университета.

С 1998 по 2005 год работал в Управлении внешнеэкономических связей SOCAR (позже переименованном в Управление маркетинга и экономических операций). В 2005–2006 годах занимал должность генерального директора ООО «Azertrans».

С 2006 по 2019 год занимал различные руководящие посты в SOCAR:

— заместитель начальника отдела транспорта и экспедиции (2006–2007),

— начальник отдела коммерческих рисков в торговых операциях (2007–2008),

— заместитель начальника управления экономических операций (2008–2010),

— генеральный директор Управления маркетинга и экономических операций (2010–2019).

В 2018 году Ахмедзаде был назначен исполнительным директором SOCAR Trading, а в 2019 году — заместителем вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу.

Общественная деятельность

С 2023 года он занимает пост почётного президента Федерации кошики каратэ-до Азербайджана.

Личная жизнь и связи

Аднан Ахмедзаде женат, воспитывает четверых детей. Интересным фактом его биографии является дружба семьи с Лионелем Месси. Ахмедзаде сыграл ключевую роль в организации визита футболиста в Азербайджан.

Кроме того, он участвовал в организации приезда Роналдиньо и президента «Барселоны» Жоана Лапорты в Баку.