Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Израиль прекратить военные действия в секторе Газа, отметив, что эта территория является частью Государства Палестина.

«Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью территории Палестины», — подчеркнул он на брифинге, комментируя рост напряженности в регионе и признание Государства Палестина рядом западных стран. «В текущей ситуации крайне важно способствовать всеобъемлющему прекращению огня и смягчить гуманитарные последствия конфликта», — добавил дипломат.

Го Цзякунь подчеркнул, что быстрое прекращение боевых действий и установление прочного мира «соответствует общим интересам палестинского и израильского народов, а также народов всего Ближнего Востока». «Это одна из самых актуальных задач для международного сообщества», — отметил он.