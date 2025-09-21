Как сообщалось ранее, бывший заместитель руководителя Инвестиционного департамента SOCAR Аднан Ахмедзаде был арестован в Азербайджане. Его обвиняют в диверсии против экономической безопасности и присвоении в особо крупном размере.

По данным портала «Уникал», Ахмедзаде накануне отправился на гонки «Формулы-1» в Баку, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. С ним были личные охранники.

Сообщается также, что к месту проведения соревнований Ахмедзаде прибыл на автомобиле Maybach с государственным регистрационным номером 77-AA-555.