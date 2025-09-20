Бывшему заместителю руководителя инвестиционного департамента SOCAR Аднану Ахмедзаде грозит до 14 лет тюрьмы.

Его действия относятся к категории «особо тяжких преступлений». Один лишь пункт о присвоении в особо крупном размере предусматривает от 10 до 14 лет лишения свободы; злоупотребление должностными полномочиями и подрыв экономической безопасности могут ужесточить наказание. Не исключается выявление дополнительных эпизодов, пишет портал «Гафгазинфо».

По информации источников издания, Ахмадзаде допрашивается в изоляторе Службы госбезопасности. В настоящий момент следствие анализирует его финансовые операции, круг контактов и механизм совершения предполагаемых преступлений. С учётом активов Ахмадзаде в Азербайджане и за рубежом его показания и представленные материалы могут сыграть ключевую роль для всестороннего расследования.

14:05 В отношении Аднана Ахмедзаде вынесено решение об аресте. Сабаильский районный суд избрал в отношении Ахмедзаде меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

По уголовному делу, расследуемому СГБ, Аднан Ахмедзаде обвиняется в подрыве экономической безопасности и в присвоении в особо крупном размере.

09:02 В Азербайджане задержан бывший заместитель руководителя инвестиционного департамента SOCAR Аднан Ахмедзаде.

По данным СМИ, его обвиняют в смешивании нефти марки Azeri Light с другими видами сырой нефти, что нанесло удар по репутации азербайджанской нефтяной отрасли и прозрачности рынка.

Официальных комментариев по поводу задержания пока не поступало.