Президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверии объявления о намерении признать государственность Палестины пригрозил жесткой реакцией на любые проявления антисемитизма в стране на фоне этого события.

«Я знаю о беспокойстве французских евреев. Я попросил министра юстиции дать указание прокурорам еще более улучшить реакцию правосудия на антисемитизм и его новые формы. Два лозунга: абсолютная бдительность и немедленное реагирование, чтобы выявлять и жестко наказывать виновных в антисемитских действиях», — написал он в соцсети X.