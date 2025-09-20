Генштаб вооруженных сил Украины подтвердил поражение ряда объектов нефтяной отрасли РФ. Об этом говорится в пресс-службе Генштаба.

Отмечается что удар был нанесен по Саратовскому НПЗ, который обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в РФ (более 7 млн тонн нефти ежегодно).

Также заявляется о нанесении удара по Новокуйбышевскому НПЗ, который обеспечивает переработку более 8,8 млн тонн нефти в год и по линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара», которая занимается смешиванием высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals (до 50% от общего объема экспорта РФ).

В заявлении отмечается, что в районе некоторых целей возникли пожары. Окончательные результаты атаки уточняются.