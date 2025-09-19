Кабул отверг заявление президента США Дональда Трампа о возвращении под американский контроль авиабазы «Баграм» в Афганистане.

Представитель МИД талибов Закир Джалал сообщил в соцсетях, что Афганистан готов к диалогу с Вашингтоном, но «не допустит восстановления военного присутствия США». Он подчеркнул, что сотрудничество должно строиться на «взаимном уважении и общих интересах».

Ранее Трамп заявил, что база «Баграм» имеет стратегическое значение из-за близости к Китаю и «не должна была быть передана талибам».