Израиль рассматривает возможность жестких шагов против Франции в случае официального признания Парижем палестинской государственности. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и экспертов.

По данным источников, израильские власти готовят несколько сценариев ответных действий. Среди них — ускорение захвата территорий на Западном берегу реки Иордан, закрытие французского консульства в Иерусалиме, а также меры в отношении принадлежащих Франции объектов и земель, включая христианское Святилище Элеоны.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель в интервью французскому радио подтвердила, что вопрос о закрытии консульства «находится в повестке дня премьер-министра Биньямина Нетаньяху».

Европейский дипломат, комментируя ситуацию, отметил, что Израиль «не остановится ни перед чем в плане ответных действий». По его словам, отношения между двумя странами в любом случае «значительно ухудшатся». Он также подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон стал «движущей силой» процесса признания палестинской государственности, и диалог с Нетаньяху уже осложнился.