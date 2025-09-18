Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, находящийся с визитом в Казахстане, 18 сентября встретился с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом в рамках VIII Астанинского съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Как сообщает пресс-служба УМК, на встрече отмечено высокое качество сотрудничества между Альянсом цивилизаций ООН, Азербайджаном и Управлением мусульман Кавказа. Было подчеркнуто участие Азербайджана в глобальных форумах, проводимых Альянсом, и активная поддержка инициатив страны в области межконфессионального диалога и сотрудничества.

Моратинос выразил признательность шейху Пашазаде за участие в X Глобальном форуме АЦ ООН в Кашкайше и мероприятии, посвященном трагедии в Гернике, а также высказал надежду на его участие в будущих проектах. Представитель ООН отметил, что уполномочен бороться с исламофобией и положительно оценил активность Азербайджана в этой сфере.

Особое внимание Моратинос уделил азербайджанской модели мультикультурализма, межрелигиозной толерантности и межконфессионального согласия, которые, по его словам, представляют значимость для мирового сообщества. Моратинос также поздравил Пашазаде с избранием сопрезидентом международной организации «Религии за мир».

Во встрече участвовал исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов.